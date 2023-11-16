Ustadz dr Zaidul Akbar Bagikan Resep Obat Kista dan Bantu Program Hamil, Cukup Minum Ramuan Herbal Ini

Ilustrasi Ustadz dr Zaidul Akbar membagikan resep ramuan herbal untuk mengobati kista dan membantu program hamil. (Foto: YouTube dr Zaidul Akbar Official)

PAKAR pengobatan herbal Ustadz dr Zaidul Akbar membagikan resep obat kista dan bantu program hamil. Minuman tersebut terdiri dari tiga bahan yang mudah didapat yakni kunyit, sereh, dan jeruk nipis.

Manfaat dari air rebusan ketiga bahan alami itu tidak perlu diragukan lagi. Pasalnya jika rutin meminum ramuan herbal tersebut, maka siklus menstruasi wanita akan makin baik dan juga lancar.

Tidak hanya itu, minuman herbal ini juga bisa menyembuhkan penyakit kista dan memperbaiki sistem reproduksi wanita. Minuman ini sangat cocok bagi para ibu yang tengah melakukan program hamil.

"Kunyit kalau ketemu sama sereh dan jeruk nipis itu akan jadi minuman yang bisa memperbaiki menstruasi, buat kista juga bisa, buat yang mau program hamil juga bisa. Kalau sudah enggak bisa hamil gimana? Ya, reproduksinya akan diperbaiki," jelas Ustadz dr Zaidul Akbar, dikutip dari kanal YouTube Info Unik.

Bukan tanpa alasan, resep minuman herbal ini dipelajari oleh Ustadz dr Zaidul Akbar dari kitab suci Alquran. Dikatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari tanah, maka rempah-rempah yang tumbuh dari tanah pun memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan manusia.

"Kenapa? Karena kalau kita pelajari dalam Alquran, Allah sampaikan begini: 'Kami ciptakan manusia dari tanah.' Maka ini (kunyit) kan tumbuhnya di tanah, jadi memahami sesuatu itu dengan memahami tanda-tanda yang tampak di situ," jelasnya.

Ustadz dr Zaidul Akbar memberikan gambaran lain mengenai penjelasan tersebut dengan sebuah jahe dan lengkuas. Disebutkan bahwa kedua rempah ini tampak memiliki bentuk yang tidak beraturan.

Sama halnya dengan sel kanker, sel mematikan itu juga memiliki bentuk yang serupa, yakni tidak beraturan. Oleh karena itu, rempah-rempah yang tumbuh dari tanah pun memiliki khasiat yang banyak bagi tubuh manusia.

"Contoh, jahe dan lengkuas bentuknya tak beraturan. Jika Anda mungkin pernah lihat atau baca tentang pertumbuhan sel kanker, maka sel kanker itu bentuknya tidak beraturan," ucapnya.