Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Meski Sudah Meninggal, 3 Pahala Amal Jariyah Ini Terus Mengalir

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |15:11 WIB
Meski Sudah Meninggal, 3 Pahala Amal Jariyah Ini Terus Mengalir
Ilustrasi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir. (Foto: Freepik)
A
A
A

KETIKA seseorang sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua urusan dan amal yang pernah diperbuat. Akan tetapi ada 3 perkara yang tidak akan terputus dan menjadi amal jariyah sampai akhirat kelak. 

Terkait amal jariyah, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda:

Info grafis amalan di hari Jumat. (Foto: Okezone)

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh." (HR Muslim nomor 1631) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/330/3178524/doa-VX4L_large.jpg
3 Amalan Lunas Utang 1 Hari dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/614/3176625/senyum-IluP_large.jpg
Amalan Sunnah Sehari-hari yang Sering Diabaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/330/3170776/sedekah-gYny_large.jpg
Ini 3 Amalan yang Tidak Terputus Pahalanya Setelah Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/614/3116053/doa-QkVY_large.jpg
4 Amalan Lunas Utang 1 Hari, Yuk Amalkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/616/3064808/rutin-diamalkan-malam-jumat-ini-bacaan-surat-al-kahfi-teks-latin-arab-hingga-artinya-cvj1dB5C2n.jpg
Rutin Diamalkan Malam Jumat, Ini Bacaan Surat Al Kahfi Teks Latin Arab hingga Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/614/3057177/bolehkah-membagikan-perbuatan-amal-salih-ke-media-sosial-5fOfnDr2k3.jpg
Bolehkah Membagikan Perbuatan Amal Salih ke Media Sosial?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement