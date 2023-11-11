Meski Sudah Meninggal, 3 Pahala Amal Jariyah Ini Terus Mengalir

KETIKA seseorang sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua urusan dan amal yang pernah diperbuat. Akan tetapi ada 3 perkara yang tidak akan terputus dan menjadi amal jariyah sampai akhirat kelak.

Terkait amal jariyah, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh." (HR Muslim nomor 1631)