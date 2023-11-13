Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bolehkah Membaca 10 Ayat Pertama Surat Al Kahfi Saja di Hari Jumat?

Hantoro , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |09:47 WIB
Bolehkah Membaca 10 Ayat Pertama Surat Al Kahfi Saja di Hari Jumat?
Ilustrasi membaca Surat Al Kahfi di hari Jumat. (Foto: Pexels)
A
A
A

BOLEHKAH membaca 10 ayat pertama Surat Al Kahfi saja di hari Jumat? Ketahui jawaban lengkapnya berikut ini.

Ustadz Ahmad Anshori, alumni Universitas Islam Madinah sekaligus pengajar di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Yogyakarta, menjelaskan bahwa keutamaan membaca Surat Al Kahfi di hari Jumat sangatlah luar biasa besar.

Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi wasallam menjelaskan:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

"Barang siapa yang membaca Surat Al Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat." (HR An-Nasa'i dan Baihaqi) 

Info grafis amalan di hari Jumat. (Foto: Okezone)

Di dalam hadits yang lain, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"Barang siapa yang membaca Surat Al Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Kakbah." (HR Ad-Darimi)

Lalu, apakah akan tetap mendapat keutamaan tersebut meski membacanya tidak selesai atau hanya 10 ayat pertama Surat Al Kahfi?

"Wallahua’lam, berdasarkan keterangan dari teks (zhohir) hadits, keutamaan di atas hanya didapat oleh mereka yang dapat membaca Surat Al Kahfi dengan sempurna. Karena tidak dinamakan membaca surat kecuali bila seorang membacanya secara utuh," jelas Ustadz Ahmad Anshori, dikutip dari Konsultasisyariah.com, Senin (13/11/2023). 

Ia melanjutkan, jika sebagian sudah cukup untuk mendapatkan keutamaan tersebut, redaksi hadits akan berbunyi: "Ba'du suroti Al Kahfi" atau artinya "Siapa yang membaca sebagian Surat Al Kahfi ..."

Namun kenyataannya tidak demikian, hadits tersebut tegas menyatakan: "Man qoro-a surota Al Kahfi" atau "Siapa yang membaca Surat Al Kahfi … Artinya secara utuh, dialah yang akan mendapatkan pahala di atas.

"Dalam memberlakukan pahala, kita harus seutuhnya mengikuti dalil. Karena persoalan pahala dan dosa adalah persoalan tauqifi (hanya bisa diketahui melalui wahyu)," papar Ustadz Ahmad Anshori. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/615/3062279/diamalkan-setiap-hari-jumat-inilah-surat-al-kahfi-bacaan-lengkap-latin-dan-arab-UBF80mQAll.jpg
Diamalkan Setiap Hari Jumat, Inilah Surat Al Kahfi Bacaan Lengkap Latin dan Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/615/3062056/bacaan-lengkap-surat-al-kahfi-tulisan-latin-arab-dan-artinya-diamalkan-rutin-malam-jumat-JytpfuoP6p.jpg
Bacaan Lengkap Surat Al Kahfi Tulisan Latin Arab dan Artinya, Diamalkan Rutin Malam Jumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/330/3058939/surat-al-kahfi-teks-arab-latin-dan-terjemahan-lengkap-untuk-dibaca-setiap-malam-jumat-DnG1Fddwhz.jpg
Surat Al Kahfi: Teks Arab, Latin, dan Terjemahan Lengkap untuk Dibaca Setiap Malam Jumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/621/3056218/surat-al-kahfi-teks-arab-latin-dan-terjemahan-indonesia-7EgWsBvuKC.jpg
Surat Al Kahfi: Teks Arab, Latin, dan Terjemahan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/618/3055851/surat-al-kahfi-bacaan-arab-latin-dan-terjemahan-indonesia-lengkap-110-ayat-yQ7znp3unK.jpg
Surat Al Kahfi Bacaan Arab, Latin, dan Terjemahan Indonesia Lengkap 110 Ayat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/616/3053091/bacaan-surat-al-kahfi-lengkap-ayat-1-110-sunnah-diamalkan-setiap-jumat-FmWDGTu56p.jpg
Bacaan Surat Al Kahfi Lengkap Ayat 1-110, Sunnah Diamalkan Setiap Jumat
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement