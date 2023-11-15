Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Ternyata Ini Tulisan yang Ada di Dahi Dajjal

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |15:30 WIB
Ternyata Ini Tulisan yang Ada di Dahi Dajjal
Ilustrasi tulisan di dahi Dajjal. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

TERNYATA ini tulisan yang ada di dahi Dajjal. Dia merupakan makhluk penyebar fitnah yang akan muncul pada akhir zaman kelak. Dajjal bakal menimbulkan kekacauan di muka bumi.

Dajjal memiliki ciri-ciri fisik yang banyak disebutkan dalam hadits sahih, antara lain mata kanannya rusak atau buta seperti anggur kering. Ini penting diketahui karena Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan, sementara Tuhan itu sempurna dan tidak buta.

Info grafis kejadian besar sebelum kiamat. (Foto: Okezone)

"Kalau dia masuk ke sebuah tempat, lokasi, atau wilayah, dia akan mengaku jadi Tuhan. Bila banyak orang yang mengikutinya tempat itu akan subur. Peternakan jadi banyak, perkebunan jadi subur, hujan turun dari langit, tapi itu adalah bentuk 'fitnah'," ungkap Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA seperti dikutip dari tausiyah di kanal YouTube Hidayah Indonesia.

Ia melanjutkan, selain itu Dajjal digambarkan memiliki kulit kehitam-hitaman serta dahi lebar. Setiap orang beriman bisa membaca tulisan di dahi Dajjal. Tulisan itu terdiri dari tiga huruf dan terletak di antara kedua matanya yang tertulis ك ف ر (Kaf-Fa-Ra artinya kafir). 

Halaman:
1 2
