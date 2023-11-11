Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Terungkap, Ini Orang Pertama yang Melihat Dajjal

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |08:12 WIB
Terungkap, Ini Orang Pertama yang Melihat Dajjal
Ilustrasi orang pertama yang melihat Dajjal pada akhir zaman kelak. (Foto: Pixabay)
ORANG pertama yang melihat Dajjal pada akhir zaman kelak akan dibahas dalam artikel kali ini. Diketahui bahwa munculnya Dajjal menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat.

Dihimpun dari nu.or.id, Ustadz M Tatam Wijaya menjelaskan orang pertama yang melihat Dajjal, Fathimah ibn Qais meriwayatkan, dalam suatu kesempatan, usai menunaikan sholat berjamaah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam naik mimbar seraya tertawa kecil.

Terdengar dari kedua bibirnya ucapan, "Kepada semua yang baru saja menunaikan sholat, tetaplah berada di tempat."

Setelah semua sahabat duduk tenang, beliau kemudian mengawali pembicaraannya, "Apakah kalian tahu, mengapa aku kumpulkan kalian?" 

Info grafis tempat tidak bisa dimasuki Dajjal. (Foto: Okezone)

Mereka menjawab, "Allah dan rasul-Nya tentu lebih mengetahui."

Beliau kemudian melanjutkan, "Demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk sebuah kabar yang menyenangkan atau yang menakutkan. Namun, aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dulunya adalah seorang Nasrani. Kemudian, dia datang berbaiat dan masuk Islam. Selain itu, dia juga menyampaikan sebuah cerita yang sesuai dengan apa yang ingin aku ceritakan tentang Dajjal."

Sekadar diketahui, Tamim Ad-Dari adalah seorang warga Nasrani Palestina yang pernah berjumpa Dajjal dalam salah satu perjalanannya ke Jazirah Arab.

Sepulangnya ke rumah, Tamim Ad-Dari berhijrah ke Madinah dan masuk Islam. Setelah berada di Madinah, dia menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. 

