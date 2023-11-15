Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ini Silsilah Sejarah Kaum Yahudi Israel Menurut Ustadz Adi Hidayat

Alifah Mulyani , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |12:30 WIB
Ini Silsilah Sejarah Kaum Yahudi Israel Menurut Ustadz Adi Hidayat
Ustadz Adi Hidayat menjelaskan silsilah sejarah kaum Yahudi Israel. (Foto: YouTube Adi Hidayat Official)
A
A
A

SILSILAH sejarah kaum Yahudi Israel menurut Ustadz Adi Hidayat akan dibahas dalam artikel berikut ini. UAH –sapaan akrabnya– menjelaskan silsilah sejarah kaum Yahudi Israel melalui informasi yang didapat dari ayat-ayat suci Alquran dan juga hadits-hadits Nabawi.

Ustadz Adi Hidayat mengatakan kaum Yahudi berasal dari garis keturunan Nabi Ibrahim Alaihissallam. Namun, Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, melainkan Muslim yang taat.

Info grafis komitmen Pemerintah RI dukung Palestina. (Foto: Okezone)

"Alquran tergas menyampaikan: Wa ma kana Ibrahimu yahudiyyaw wa la nasraniyyaw wa lakin kana hanifam muslima(n) (Quran Surat Ali Imran Ayat 67). Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, seorang nasrani, tetapi beliau adalah seorang Muslim yang taat," ucap Ustadz Adi Hidayat dalam kanal YouTube-nya.

Ia mengungkapkan, Nabi Ibrahim Alaihissallam memiliki 4 istri, yaitu Sarah, Hajar, Qanturah binti Yaqthan, dan Hajun. Dari istri-istri tersebut, Nabi Ibrahim memiliki 13 anak, salah satunya Nabi Ishaq, dari istri pertamanya yaitu Sarah.

Nabi Ishaq Alaihissallam kemudian menikah dengan perempuan cantik jelita yang memiliki akhlak mulia bernama Rafqah binti Batuil. Dari pernikahan ini melahirkan 2 anak kembar, yaitu Ishu dan Yakub.

Nabi Yakub Alaihissallam ditugaskan oleh Nabi Ishaq ke Fadan Arab, Babilonia, untuk bertemu pamannya, adik dari Rafqah yang bernama Laban/Laman. 

Halaman:
1 2
