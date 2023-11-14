Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Santriwati Hafal 30 Juz Alquran Dihadiahi Umrah Sekeluarga oleh Ustadz Adi Hidayat

Fira Rahma Azziyadatul Hidayah , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |11:02 WIB
Viral Santriwati Hafal 30 Juz Alquran Dihadiahi Umrah Sekeluarga oleh Ustadz Adi Hidayat
Viral santriwati penghafal Alquran dan keluarga dihadiahi umrah oleh Ustadz Adi Hidayat. (Foto: TikTok @quranqta)
VIRAL Ustadz Adi Hidayat hadiahi sekeluarga umrah berkat anak putrinya hafal 30 juz Alquran. Momen ini pun membuat takjub warganet yang menyaksikannya.

Dilansir akun TikTok @quranqta, video viral itu memperlihatkan Ustadz Adi Hidayat memanggil salah satu Muslimah penghafal 30 juz Alquran. Ia mengajaknya ke atas panggung dan dites hafalan Alquran-nya.

Viral santriwati penghafal Alquran dan keluarga dihadiahi umrah oleh Ustadz Adi Hidayat. (Foto: TikTok @quranqta)

Terlihat dalam video viral itu, saat hendak melantunkan ayat-ayat Alquran, Muslimah tersebut duduk sejenak. Ketika ayat pertama dites, dia sangat gugup, dan diulangi lagi dengan bacaan Ustadz Adi Hidayat.

Alhamdulilah, setelah berhasil melantunkannya, Muslimah tersebut mendapat kejutan berupa hadiah umrah sekeluarga. Reaksi keluarga itu pun terharu dan memeluk satu sama lain. 

Halaman:
1 2
