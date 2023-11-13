Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Viral Hijaber Cantik Diarak Layaknya Ratu Usai Diwisuda dari Teknik Mesin

Alifah Mulyani , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |15:24 WIB
Viral Hijaber Cantik Diarak Layaknya Ratu Usai Diwisuda dari Teknik Mesin
Viral hijaber cantik diarak teman-temannya usai jadi wisudawati satu-satunya teknik mesin. (Foto: TikTok @pamanmanis)
A
A
A

VIRAL hijaber cantik diarak layaknya seorang ratu setelah diwisuda dari jurusan teknik mesin. Peristiwa ini pun jadi pusat perhatian warganet setelah videonya beredar luas di linimasa media sosial.

Video viral yang diunggah akun TikTok @pamanmanis ini berisi tentang seorang wisudawati cantik yang dikelilingi teman-temannya yang semuanya laki-laki.

Viral hijaber cantik diarak teman-temannya usai jadi wisudawati satu-satunya teknik mesin. (Foto: TikTok @pamanmanis)

Mereka layaknya bodyguard, mengawal hijaber cantik itu saat jalan keluar gedung wisuda.

"Cewek masuk teknik mesin di-RATU-kan?" tulis keterangan unggahan viral itu.

Kemudian dijawab dalam lanjutan video, "Ya jelas dong!!!" sambil memperlihatkan wisudawati tersebut diarak teman-temannya.

Hijaber cantik ini diketahui memiliki nama lengkap Vernanda Wahyu Meida yang merupakan lulusan dari Jurusan Teknik Mesin Universitas Tridinanti Palembang. 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Teknik Mesin Hijaber Viral
