Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Survei Kemenag: Indeks Kesalehan Sosial Masyarakat Indonesia Meraih Skor 82,59

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |15:16 WIB
Survei Kemenag: Indeks Kesalehan Sosial Masyarakat Indonesia Meraih Skor 82,59
Ilustrasi survei Kemenag terkait Indeks Kesalehan Sosial. (Foto: Arif Julianto/Okezone)
A
A
A

BADAN Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag) merilis dua hasil survei yang dilakukan pada 2023. Masing-masing adalah Indeks Kesalehan Sosial (IKS) dan Indeks Kepuasan Layanan (IKL) Kantor Urusan Agama (KUA).

Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo mengatakan survei Indeks Kesalehan Sosial dilakukan sebagai upaya Kemenag untuk terus meningkatkan kualitas layanan, khususnya pada program penyuluhan dan pembinaan umat beragama.

"Berdasarkan survei 2023, rata-rata nasional skor IKS mencapai 82,59. Artinya, kesalehan sosial nasional dapat diposisikan dalam kategori 'sangat Baik'," terangnya di Jakarta, Kamis (16/11/2023).

"Temuan survei ini juga akan menjadi bahan evaluasi peningkatan kualitas program bimbingan masyarakat guna menjaga dan meningkatkan kesalehan sosial di Tanah Air melalui inovasi kebijakan yang relevan di masa mendatang," imbuhnya dalam keterangan yang diterima Okezone.

Sementara hasil survei IKL KUA, ia mengatakan hasilnya juga sangat baik. Hasil survei menunjukkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan KUA memiliki rerata skor nasional signifikan di angka 83,257; termasuk kategori sangat baik (di atas 80).

"Rerata nasional, skor tersebut juga mencapai tingkat signifikan sebesar 83,80 yang menandakan tingkat kepuasan masyarakat yang tetap tinggi terhadap layanan yang disediakan oleh KUA," paparnya.

"Berdasarkan survei ini, kami melihat revitalisasi KUA yang diinisiasi Menag Yaqut Cholil Qoumas berjalan efektif dan akan ditingkatkan pada 2024," terangnya. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/614/3182626/wamenag_romo_muhammad_syafii-6Pyd_large.jpg
Tekankan Persatuan, Wamenag Ajak Pemuda Jadi Pahlawan Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178500/menag_nasaruddin_umar-LAaw_large.jpg
Jadi Kado Hari Santri, Presiden Prabowo Setuju Pembentukan Ditjen Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/614/3175677/wamenag_romo_muhamnmad_syafii-jiQY_large.jpg
Wamenag Ungkap Alasan Perlunya Ditjen Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/614/3160652/wamenag_romo_muhamnmad_syafii-uFPX_large.jpg
Tak Lagi Tangani Haji, Kemenag Fokus 2 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/614/3158030/menag_nasaruddin_umar-8mbI_large.jpg
Menag Sebut Spiritualitas Harus Jadi Roh Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/614/3154884/kiblat-UN1H_large.jpg
Matahari Tepat di Atas Ka'bah 15–16 Juli 2025, Cek Arah Kiblat!
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement