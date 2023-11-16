10 Inspirasi Nama Anak Islami Berawalan Huruf X, Miliki Arti Luar Biasa Baik

BERIKUT ini ketahui 10 inspirasi nama anak Islami berawalan huruf X. Sangat penting diketahui ayah dan bunda keluarga Muslim yang baru saja dikaruniai buah hati.

Diketahui bahwa anak merupakan harta yang tidak ternilai bagi orangtua. Kehadiran anak dalam keluarga bisa menambah nikmat dunia hingga akhirat.

Oleh karena itu, banyak di antara orangtua Muslim yang memberikan nama Islami penuh makna kebaikan bagi anaknya.

Memberikan nama Islami menjadi anjuran bagi para orangtua Muslim, karena memiliki arti yang sangat baik. Selain itu, bisa menjadi doa sampai anak dewasa kelak.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda dalam sebuah hadits:

ﺇِﻧَّﻜُﻢْ ﺗُﺪْﻋَﻮْﻥَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺑِﺄَﺳْﻤَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺳْﻤَﺎﺀِ ﺁﺑَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻓَﺄَﺣْﺴِﻨُﻮﺍ ﺃَﺳْﻤَﺎﺀَﻛُﻢْ

"Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian." (HR Abu Dawud)