Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

10 Inspirasi Nama Anak Islami Berawalan Huruf X, Miliki Arti Luar Biasa Baik

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |08:17 WIB
10 Inspirasi Nama Anak Islami Berawalan Huruf X, Miliki Arti Luar Biasa Baik
Ilustrasi inspirasi nama anak Islami. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BERIKUT ini ketahui 10 inspirasi nama anak Islami berawalan huruf X. Sangat penting diketahui ayah dan bunda keluarga Muslim yang baru saja dikaruniai buah hati.

Diketahui bahwa anak merupakan harta yang tidak ternilai bagi orangtua. Kehadiran anak dalam keluarga bisa menambah nikmat dunia hingga akhirat.

Info grafis amalan di hari Jumat. (Foto: Okezone)

Oleh karena itu, banyak di antara orangtua Muslim yang memberikan nama Islami penuh makna kebaikan bagi anaknya.

Memberikan nama Islami menjadi anjuran bagi para orangtua Muslim, karena memiliki arti yang sangat baik. Selain itu, bisa menjadi doa sampai anak dewasa kelak.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda dalam sebuah hadits:

ﺇِﻧَّﻜُﻢْ ﺗُﺪْﻋَﻮْﻥَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺑِﺄَﺳْﻤَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺳْﻤَﺎﺀِ ﺁﺑَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻓَﺄَﺣْﺴِﻨُﻮﺍ ﺃَﺳْﻤَﺎﺀَﻛُﻢْ

"Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian." (HR Abu Dawud) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/330/3061043/rekomendasi-100-nama-bayi-perempuan-islami-lahir-di-bulan-rabiul-awal-u3dTJZBaCu.jpg
Rekomendasi 100 Nama Bayi Perempuan Islami Lahir di Bulan Rabiul Awal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/614/3053669/deretan-nama-anak-islami-terinspirasi-tempat-tempat-di-tanah-suci-makkah-dan-madinah-V5Xoj7Loto.jpg
Deretan Nama Anak Islami Terinspirasi Tempat-Tempat di Tanah Suci Makkah dan Madinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/616/3053222/25-nama-anak-perempuan-islami-dengan-kata-madinah-di-dalamnya-lengkap-artinya-yang-luar-biasa-indah-aUv9I2CL6J.jpg
25 Nama Anak Perempuan Islami dengan Kata Madinah di Dalamnya, Lengkap Artinya yang Luar Biasa Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/330/3044052/bermakna-diberkahi-allah-inilah-10-inspirasi-nama-anak-perempuan-islami-berawalan-huruf-a-ONIPvTW16h.jpg
Bermakna Diberkahi Allah, Inilah 10 Inspirasi Nama Anak Perempuan Islami Berawalan Huruf A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/330/3028002/ini-hukumnya-memberi-nama-anak-dengan-nama-malaikat-z6UTld835S.jpg
Ini Hukumnya Memberi Nama Anak dengan Nama Malaikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/616/2968643/10-nama-islami-anak-miliki-arti-istikamah-hingga-menyenangkan-hati-FH4bkjcx1d.jpg
10 Nama Islami Anak Miliki Arti Istikamah hingga Menyenangkan Hati
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement