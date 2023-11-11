Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

20 Nama Anak Laki-Laki Islami Berawalan Huruf V, Miliki Arti Berjiwa Pejuang

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |12:11 WIB
20 Nama Anak Laki-Laki Islami Berawalan Huruf V, Miliki Arti Berjiwa Pejuang
Ilustrasi nama anak laki-laki Islami. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KETAHUI 20 nama anak laki-laki Islami berawalan huruf V berikut ini. Diketahui bahwa bagi para orangtua Muslim, anak merupakan harta yang tidak ternilai.

Kehadiran anak dalam hubungan keluarga bisa menambah nikmat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, banyak orangtua memberikan anak dengan nama Islami yang penuh makna kebaikan.

Nama anak Islami dipilih para orangtua karena bisa menjadi doa hingga si buah hati dewasa kelak. Pemberian nama Islami juga sebagaimana ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yang diriwayatkan dalam hadits:

ﺇِﻧَّﻜُﻢْ ﺗُﺪْﻋَﻮْﻥَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺑِﺄَﺳْﻤَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺳْﻤَﺎﺀِ ﺁﺑَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻓَﺄَﺣْﺴِﻨُﻮﺍ ﺃَﺳْﻤَﺎﺀَﻛُﻢْ

"Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian." (HR Abu Dawud)

Berikut ini 20 nama anak laki-laki Islami berawalan huruf V, sebagaimana dikutip dari laman Babynamesdirect:

Ilustrasi nama anak laki-laki Islami. (Foto: Shutterstock)

1. Vafa: Loyalitas dan kesetiaan.

2. Vafid: Langit.

3. Vaheed: Tiada banding.

4. Vahidullah: Satu keyakinan, Allah.

5. Vahib: Dianugerahkan.

6. Valli: Bumi.

7. Vaqif: Mengetahui.

8. Vazeem: Anggun.

9. Vazeer: Menteri.

10. Vazir: Seorang menteri. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/330/3061043/rekomendasi-100-nama-bayi-perempuan-islami-lahir-di-bulan-rabiul-awal-u3dTJZBaCu.jpg
Rekomendasi 100 Nama Bayi Perempuan Islami Lahir di Bulan Rabiul Awal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/614/3053669/deretan-nama-anak-islami-terinspirasi-tempat-tempat-di-tanah-suci-makkah-dan-madinah-V5Xoj7Loto.jpg
Deretan Nama Anak Islami Terinspirasi Tempat-Tempat di Tanah Suci Makkah dan Madinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/616/3053222/25-nama-anak-perempuan-islami-dengan-kata-madinah-di-dalamnya-lengkap-artinya-yang-luar-biasa-indah-aUv9I2CL6J.jpg
25 Nama Anak Perempuan Islami dengan Kata Madinah di Dalamnya, Lengkap Artinya yang Luar Biasa Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/330/3044052/bermakna-diberkahi-allah-inilah-10-inspirasi-nama-anak-perempuan-islami-berawalan-huruf-a-ONIPvTW16h.jpg
Bermakna Diberkahi Allah, Inilah 10 Inspirasi Nama Anak Perempuan Islami Berawalan Huruf A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/330/3028002/ini-hukumnya-memberi-nama-anak-dengan-nama-malaikat-z6UTld835S.jpg
Ini Hukumnya Memberi Nama Anak dengan Nama Malaikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/616/2968643/10-nama-islami-anak-miliki-arti-istikamah-hingga-menyenangkan-hati-FH4bkjcx1d.jpg
10 Nama Islami Anak Miliki Arti Istikamah hingga Menyenangkan Hati
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement