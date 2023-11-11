20 Nama Anak Laki-Laki Islami Berawalan Huruf V, Miliki Arti Berjiwa Pejuang

KETAHUI 20 nama anak laki-laki Islami berawalan huruf V berikut ini. Diketahui bahwa bagi para orangtua Muslim, anak merupakan harta yang tidak ternilai.

Kehadiran anak dalam hubungan keluarga bisa menambah nikmat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, banyak orangtua memberikan anak dengan nama Islami yang penuh makna kebaikan.

Nama anak Islami dipilih para orangtua karena bisa menjadi doa hingga si buah hati dewasa kelak. Pemberian nama Islami juga sebagaimana ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yang diriwayatkan dalam hadits:

ﺇِﻧَّﻜُﻢْ ﺗُﺪْﻋَﻮْﻥَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺑِﺄَﺳْﻤَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺳْﻤَﺎﺀِ ﺁﺑَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻓَﺄَﺣْﺴِﻨُﻮﺍ ﺃَﺳْﻤَﺎﺀَﻛُﻢْ

"Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian." (HR Abu Dawud)

Berikut ini 20 nama anak laki-laki Islami berawalan huruf V, sebagaimana dikutip dari laman Babynamesdirect:

1. Vafa: Loyalitas dan kesetiaan.

2. Vafid: Langit.

3. Vaheed: Tiada banding.

4. Vahidullah: Satu keyakinan, Allah.

5. Vahib: Dianugerahkan.

6. Valli: Bumi.

7. Vaqif: Mengetahui.

8. Vazeem: Anggun.

9. Vazeer: Menteri.

10. Vazir: Seorang menteri.