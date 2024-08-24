Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Deretan Nama Anak Islami Terinspirasi Tempat-Tempat di Tanah Suci Makkah dan Madinah

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |11:02 WIB
Deretan Nama Anak Islami Terinspirasi Tempat-Tempat di Tanah Suci Makkah dan Madinah
Ilustrasi nama anak Islami terinspirasi tempat-tempat di Tanah Suci Makkah dan Madinah. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DERETAN nama anak Islami terinspirasi dari tempat-tempat di Tanah Suci Makkah dan Madinah, Arab Saudi, dibahas dalam artikel berikut ini. Insya Allah dapat membantu pasangan Muslim yang tidak lama lagi dikaruniai buah hati.

Diketahui bahwa setiap orangtua Muslim diajarkan memberikan nama Islami untuk anak-anaknya. Salah satu yang bisa jadi pilihan adalah nama anak Islami terinspirasi dari tempat-tempat di Tanah Suci Makkah dan Madinah.

Ilustrasi nama anak Islami. (Foto: Pixabay)

Memberi nama anak Islami dengan makna penuh kebaikan sebagaimana ajaran Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam. Beliau bersabda:

‏ ﺇِﻧَّﻜُﻢْ ﺗُﺪْﻋَﻮْﻥَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺑِﺄَﺳْﻤَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺳْﻤَﺎﺀِ ﺁﺑَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻓَﺄَﺣْﺴِﻨُﻮﺍ ﺃَﺳْﻤَﺎﺀَﻛُﻢْ

Artinya: "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian." (HR Abu Dawud dan Al Baihaqi)

Sementara Pembina Mualaf Masjid Agung Sunda Kelapa Ustadz Agustin Amirudin mengatakan, dalam pandangan ajaran agama Islam, nama merupakan bagian dari doa.

"Nama adalah doa, jadi berikan nama yang baik untuk anak," kata Ustadz Agustin kepada Okezone saat ditemui di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/330/3061043/rekomendasi-100-nama-bayi-perempuan-islami-lahir-di-bulan-rabiul-awal-u3dTJZBaCu.jpg
Rekomendasi 100 Nama Bayi Perempuan Islami Lahir di Bulan Rabiul Awal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/616/3053222/25-nama-anak-perempuan-islami-dengan-kata-madinah-di-dalamnya-lengkap-artinya-yang-luar-biasa-indah-aUv9I2CL6J.jpg
25 Nama Anak Perempuan Islami dengan Kata Madinah di Dalamnya, Lengkap Artinya yang Luar Biasa Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/330/3044052/bermakna-diberkahi-allah-inilah-10-inspirasi-nama-anak-perempuan-islami-berawalan-huruf-a-ONIPvTW16h.jpg
Bermakna Diberkahi Allah, Inilah 10 Inspirasi Nama Anak Perempuan Islami Berawalan Huruf A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/330/3028002/ini-hukumnya-memberi-nama-anak-dengan-nama-malaikat-z6UTld835S.jpg
Ini Hukumnya Memberi Nama Anak dengan Nama Malaikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/616/2968643/10-nama-islami-anak-miliki-arti-istikamah-hingga-menyenangkan-hati-FH4bkjcx1d.jpg
10 Nama Islami Anak Miliki Arti Istikamah hingga Menyenangkan Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/614/2946828/10-nama-anak-islami-awalan-huruf-z-miliki-arti-pemberani-hingga-dihormati-UoCk4fmB0X.jpg
10 Nama Anak Islami Awalan Huruf Z, Miliki Arti Pemberani hingga Dihormati
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement