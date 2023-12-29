Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

10 Nama Anak Islami Awalan Huruf Z, Miliki Arti Pemberani hingga Dihormati

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |18:29 WIB
10 Nama Anak Islami Awalan Huruf Z, Miliki Arti Pemberani hingga Dihormati
Ilustrasi nama anak Islami awalan huruf Z. (Foto: Freepik)
A
A
A

KETAHUI 10 nama anak Islami awalan huruf Z berikut ini. Diketahui bahwa salah satu hak anak adalah mendapat nama terbaik dari orangtua. Ini dikarenakan nama adalah doa untuk si anak hingga dewasa kelak.

"Memberikan nama yang baik adalah hak anak dari orangtuanya. Sebab jika ditinjau, setiap nama memiliki keutamaan dan juga merupakan doa serta harapan," kata dai muda Nahdlatul Ulama Ustadz Muhammad Najmi Fathoni kepada Okezone beberapa waktu lalu.

Info grafis doa anak salih. (Foto: Okezone)

Salah satu harapan orangtua adalah memiliki anak cerdas serta shalih/shalihah. Maka itu, para orangtua diharuskan memberikan nama yang terbaik untuk buah hatinya, dan tentu saja selalu mendoakannya.

اللهم اجْعَلْهُ بَارًّا تَقِيًّا رَشِيْدًا وَأَنْبِتْهُ فِي الْإِسْلَامِ نَبَاتًا حَسَنًا

"Ya Allah, jadikanlah dia (bayi) orang yang baik, bertakwa, dan cerdas. Tumbuhkanlah dia dalam Islam dengan pertumbuhan yang baik." 

Halaman:
1 2
