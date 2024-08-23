25 Nama Anak Perempuan Islami dengan Kata Madinah di Dalamnya, Lengkap Artinya yang Luar Biasa Indah

BERIKUT ini 25 nama anak perempuan Islami dengan kata Madinah di dalamnya. Bisa menjadi inspirasi ayah dan bunda Muslimin yang tidak lama lagi kehadiran buah hati.

Islam sendiri mengajarkan agar setiap orangtua menyematkan nama yang memiliki arti baik untuk anak-anaknya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallalahu 'alaihi wa sallam:

‏ ﺇِﻧَّﻜُﻢْ ﺗُﺪْﻋَﻮْﻥَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺑِﺄَﺳْﻤَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺳْﻤَﺎﺀِ ﺁﺑَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻓَﺄَﺣْﺴِﻨُﻮﺍ ﺃَﺳْﻤَﺎﺀَﻛُﻢْ

Artinya: "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian." (Hadits riwayat Abu Dawud dan Baihaqi)

Pembina Mualaf Masjid Agung Sunda Kelapa Ustadz Agustin Amirudin mengatakan, menurut pandangan Islam, nama adalah bagian dari doa. Maka itu, berikanlah nama-nama yang terbaik untuk anak-anaknya.

"Nama adalah doa, jadi berikan nama yang baik untuk anak," katanya ketika dikonfirmasi Okezone beberapa waktu lalu.

Berikut ini rekomendasi nama anak perempuan Islam dengan kata Madinah di dalamnya, sebagaimana telah dihimpun:

1. Ainin Chayra Qulaibah Madina: Perempuan penebar kebaikan hati dan selalu menjaga kesucian.

2. Aasiya Fahmara Badriyah Madinah: Anak perempuan bijaksana dan berintelektual tinggi.

3. Fathima Madinah Afifa: Wanita sesuci Kota Madinah yang menjadi teladan seperti putri Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

4. Batsnah Sarah Juwairiyah Madinah: Perempuan teladan dan pandai yang memiliki kehidupan makmur.

5. Hajeera Iffa Kamilatunnisa Madinah: Perempuan berparas indah yang selalu menjaga kehormatan dan lisannya.

6. Faryal Hasna Medina: Perempuan berjiwa suci lagi cantik seperti Kota Madinah.

7. Humaira Madinah Adela: Perempuan cantik hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lahirnya di Madinah.

8. Hasna Medina Nafeesa: Wanita cantik yang lahir di Madinah bagaikan permata yang harus dijaga sepenuh hati.

9. Kayesa Zara Aramina: Perempuan cerdas penuh semangat tinggi yang sehat jasmani dan rohani.

10. Kanza Haibah Madinah Ma'rifatunnisa: Perempuan berwibawa berkat ilmu pengetahuan yang luas dan jadi panutan.