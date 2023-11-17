Abu Nawas Kehujanan tapi Tak Basah Sama Sekali, Raja Sampai Bengong

Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas tidak basah sama sekali meski kena hujan deras. (Foto: Istimewa/Okezone)

ABU Nawas diajak berburu di hutan bersama Baginda Raja. Mereka pun ditemani rombongan dari istana.

Ketika Abu Nawas, Baginda Raja, dan rombongan sedang asyik berburu, hujan sangat deras turun. Mereka langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang.

Abu Nawas dengan kudanya tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu dari Baginda Raja dan rombongan. Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa waktu, Baginda Raja dan rombongan tiba dengan pakaian yang basah kuyup.

Baginda Raja heran melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, tidak basah sama sekali. "Bajumu kok tetap kering, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja seperti dilansir nu.or.id.