Lagi Apes, Abu Nawas Mau Dimasak Jadi Bubur Gara-Gara Tidur Sembarangan

ABU Nawas suatu hari melewati perkampungan orang-orang suku badui melalui perjalanan yang cukup melelahkan. Dia melihat sebuah rumah besar, semacam pasar yang di dalamnya terdapat orang-orang badui yang sedang berjualan bubur haris, bubur khas makanan para petani.

Merasa lelah, Abu Nawas memilih tidak masuk ke pasar tersebut, apalagi memakan bubur yang terkenal lezat itu. Dirinya sampai di pinggir sungai dan berteduh di bawah pohon rindang dengan angin sepoi-sepoi.

Abu Nawas menikmati suasana desa yang asri tersebut sampai tertidur. Tidak sadar dalam kondisi terlelap, setelah terbangun, dia kaget sudah berada di dalam penjara.

Ia menatap seorang dari suku badui yang ada di depannya. "Mengapa aku dipenjara?"

"Kau akan kami jadikan campuran bubur haris," jawab warga suku badui itu, dikutip dari nu.or.id.

"Hah? Jadi yang kau jual di tengah desa itu bubur manusia?" tanya Abu Nawas.

"Bersiaplah," ujar orang tersebut.