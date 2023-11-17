Supaya Dianugerahi Anak Salih dan Salihah, Ibu Hamil Bisa Kerjakan 5 Amalan Ini

Ilustrasi amalan untuk ibu hamil agar dikaruniai anak salih dan salihah. (Foto: Shutterstock)

IBU hamil sangat penting mengetahui 5 amalan berikut ini supaya dianugerahi anak salih dan salihah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya memperbanyak berdoa kepada Allah Ta'ala.

Dilansir Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal MSc menjelaskan banyak doa yang dicontohkan di dalam kitab suci Alquran dan Al Hadits untuk ibu hamil. Di antaranya ada doa yang berasal dari para Nabi 'Alaihimush sholaatu was salaam.

1. Doa Nabi Zakaria Alaihissallam

Kemudian Nabi Dzakariya ‘alaihissalaam berdoa:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Robbi hab lii min ladunka dzurriyyatan thoyyibatan, innaka samii’ud du’aa’

"Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mengdengar doa." (QS Ali Imron: 38)

Maksud doa ini, menurut Ibnu Katsir rahimahullah, "Ya Rabb anugerahkanlah padaku dari sisi-Mu keturunan yang thoyyib yaitu anak yang salih. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa." (Tafsir Alquran Al ‘Azhim, 3/54)

2. Doa Nabi Ibrahim Alaihissallam

Nabi Ibrahim Alaihissallam berkata:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

Robbi hablii minash shoolihiin

"Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang salih." (QS Ash-Shaffaat: 100)

Ini adalah doa yang bisa dipanjatkan untuk meminta keturunan, terutama keturunan yang salih. Dalam Zaadul Masiir (7/71), dijelaskan maksud ayat tersebut oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, "Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku anak yang salih yang nanti termasuk jajaran orang-orang yang salih."

Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan apa yang dikatakan oleh para pakar tafsir, "Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku anak yang salih yang termasuk jajaran orang-orang yang salih, yang bisa makin menolongku taat pada-Mu." Jadi keturunan yang salih bisa membantu seseorang makin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.