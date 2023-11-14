Viral Ustadz Gunawan Wakafkan Hartanya ke Masjid dan Rela Tinggal di Gubuk

Viral Ustadz Gunawan wakafkan hartanya ke masjid dan rela tinggal di gubuk reyot. (Foto: Instagram @viralges)

VIRAL seorang dai bernama Ustadz Gunawan (45) mewakafkan seluruh hartanya ke masjid. Dia pun rela tinggal di sebuah gubuk.

Dilansir unggahan di akun Instagram @viralges, terlihat di dalam video viral itu Ustadz Gunawan menceritakan bahwa kedua orangtuanya telah tiada dan harta warisannya diwakafkan ke masjid.

"Saya sudah tidak punya harta apa-apa lagi. Peninggalan orangtua sudah diwakafkan untuk masjid. Saat ini hanya gubuk reyot ini tempat saya berteduh," ungkap Ustadz Gunawan.

Meski begitu, ia tidak menyerah menjalani hidup. Dia tetap berusaha mencari nafkah dengan menjadi tukang cukur rambut.

Ustadz Gunawan juga mengajarkan anak-anak mengaji dan membaca Alquran tanpa bayaran.