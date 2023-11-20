4 Obat Herbal dalam Ajaran Islam, Alquran dan Sains Ungkap Khasiatnya Luar Biasa Besar

ALQURAN dan sains ungkap deretan obat herbal berkhasiat luar biasa. Diketahui bahwa dalam ajaran Islam terdapat obat-obatan yang telah diakui khasiatnya.

Obat herbal tersebut dijelaskan dalam kitab suci Alquran hingga hadits. Di antaranya ada habbatussauda atau jintan hitam hingga madu.

Selain itu, terdapat juga beberapa obat herbal berkhasiat yang ada dalam ajaran Islam, sehingga bisa menjadi rujukan menjaga kesehatan.

Apa saja obat herbal tersebut? Berikut ini beberapa di antaranya, seperti telah Okezone himpun:

1. Madu

Madu adalah salah satu obat-obatan herbal yang paling populer dan telah diakui khasiatnya secara global sejak dahulu kala. Tidak hanya untuk kesehatan tubuh, madu juga menjadi salah satu metode pengobatan yang digunakan oleh tentara Rusia dalam Perang Dunia II untuk mengobati luka bakar.

Adapun khasiat madu bagi kesehatan dan juga obat untuk berbagai jenis penyakit ini terdapat dalam kitab suci Alquran.

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan." (QS An-Nahl: 69)