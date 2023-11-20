Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Tentara Wanita Israel Kena Mental Usai Diserang Netizen Indonesia

Fira Rahma Azziyadatul Hidayah , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |18:20 WIB
Viral Tentara Wanita Israel Kena Mental Usai Diserang Netizen Indonesia
Viral tentara wanita Israel kena mental usai diserang netizen Indonesia. (Foto: Instagram @sahabatsurga)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan seorang tentara wanita Israel dengan akun Instagram @michal_matzov bergumam kesal akibat diserang komentar netizen Indonesia. Dia pun terlihat kena mental.

Tentara wanita Israel itu menjelaskan dengan muka serius kepanikannya. Beberapa kali dia bahkan tampak melotot dan menampilkan muka marah.

Viral tentara wanita Israel kena mental usai diserang netizen Indonesia. (Foto: Instagram @sahabatsurga)

Dilansir unggahan akun Instagram @sahabatsurga, video viral ini memperlihatkan tentara wanita Israel tersebut sedang kesal dengan komentar netizen Indonesia. Ia berkata, "Dengar, aku sudah terbiasa dengan kenyataan bahwa mereka mengomentariku sejak awal perang, tentang Palestina."

Dari ucapan seperti itu seolah-olah dia sudah sangat sering mendapat komentar seperti itu di akun media sosialnya.

Tetapi setelah dua hari belakangan dia sangat geram dengan komentar yang ada. Ia diserang warganet Indonesia.

"Tapi dalam dua hari terakhir, mereka membuatku meledak dengan reaksi seperti itu, dan banyak lagi, karena Palestina. Banyak orang yang mengatakan bahwa aku adalah seorang pembunuh," ucapnya.

Warganet yang berkata dia adalah pembunuh mungkin karena Israel telah menghabisi nyawa anak-anak dari Palestina. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
