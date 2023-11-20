Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

10 Contoh Bacaan Lam Jalalah dalam Alquran

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |18:39 WIB
10 Contoh Bacaan Lam Jalalah dalam Alquran
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

INILAH 10 contoh bacaan lam jalalah dalam Alquran yang benar. Lam jalalah sendiri berasal dari dua kata, yakni lam dan jalalah. Lam merupakan salah satu huruf hijaiyah, sedangkan jalalah secara bahasa memiliki arti diagungkan.

Dengan kata lain, lam jalalah dapat diartikan sebagai suatu bacaan pada huruf lam yang terdapat pada lafadz Allah. Lam jalalah terbagi menjadi dua macam, yakni lam jalalah tafkhim dan lam jalalah tarqiq.

Lam jalalah tafkhim adalah bacaan lam jalalah yang cara bacanya adalah ditebalkan. Suatu bacaan dapat disebut lam jalalah tafkhim apabila terdapat huruf berharakat fathah atau dhammah sebelum lafadz Allah.

Berkebalikan dengan yang tafkhim, lam jalalah tarqiq adalah lam jalalah yang cara bacanya adalah ditipiskan. Suatu bacaan dapat disebut lam jalalah tarqiq apabila terdapat huruf berharakat kasrah sebelum lafadz Allah.

Agar lebih memahami tentang lam jalalah, berikut Okezone berikan 10 contoh hukum bacaan lam jalalah yang terkandung dalam Al Quran baik yang tafkhim maupun tarqiq.

-Lam Jalalah Tafkhim

1. QS. Al-Baqarah ayat 7

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ

Bacaan tersebut tergolong bacaan lam jalalah tafkhim karena sebelum lafadz Allah, terdapat huruf hijaiyah yang berharakat fathah.

2. QS. Ali Imran ayat 97

فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين

Bacaan tersebut tergolong bacaan lam jalalah tafkhim karena sebelum lafadz Allah, terdapat huruf hijaiyah yang berharakat fathah.

Halaman:
1 2 3
