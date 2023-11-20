10 Contoh Bacaan Ro Tarqiq dalam Alquran

BERIKUT ini 10 contoh bacaan ro tarqiq dalam Alquran. Dalam ilmu tajwid, hukum bacaan tarqiq secara bahasa memiliki arti menipiskan.

Huruf hijaiyah yang termasuk bacaan ro tarqiq adalah ro berharakat kasrah, ro mati setelah kasrah asli dan setelahnya tidak ada huruf isti’la, ro sukun karena waqaf setelah ya sukun, ro sukun karena waqaf jatuh setelah huruf sukun (setelah ya) dan huruf sebelum huruf sukun berharakat kasrah, terakhir saat ada ro sukun setelah kasrah asli yang setelahnya ada huruf isti'la tetapi beda kalimat.

Berikut ini telah Okezone rangkum 10 contoh bacaan ro tarqiq dalam Alquran. Mari disimak secara jelas.

1. Surat Al Baqarah Ayat 6

اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ = ro sukun jatuh setelah kasrah dan setelahnya tidak ada huruf isti'la.

2. Surat Al Baqarah Ayat 7

اَبْصَارِهِمْ = ro berharakat kasrah.

3. Surat Ali Imran Ayat 13

بِنَصْرِهٖ = ro berharakat kasrah.

4. Surat Ali Imran Ayat 14

وَالْقَنَاطِيْرِ = ro berharakat kasrah.

5. Surat An-Nisa Ayat 1

رِجَالًا = ro berharakat kasrah.