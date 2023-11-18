Contoh Bacaan Idgham Bighunnah di Surat Al Zalzalah

INILAH contoh bacaan idgham bighunnah di Surat Al Zalzalah. Idgham bighunnah merupakan salah satu bacaan nun mati/tanwin dalam ilmu tajwid. Hukum bacaan idgham bighunnah ini adalah saat ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bighunnah.

Adapun huruf idgham bighunnah ini ada empat, yakni huruf ya (ي), nun (ن), mim (م), dan wau (و). Saat menjumpai hukum bacaan idgham bighunnah, maka diwajibkan untuk membacanya dengan cara mendengung sepanjang dua harakat.

contoh bacaan idgham bighunnah di surat Al Zalzalah:

1. اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَاۙ

Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat,

2. وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَاۙ

Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya,

3. وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَاۚ

Dan manusia bertanya, “Apa yang terjadi pada bumi ini?”

4. يَوْمَىِٕذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَاۙ

Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya,