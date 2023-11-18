Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Contoh Bacaan Idgham Bighunnah di Surat Al Zalzalah

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |07:45 WIB
Contoh Bacaan Idgham Bighunnah di Surat Al Zalzalah
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

INILAH contoh bacaan idgham bighunnah di Surat Al Zalzalah. Idgham bighunnah merupakan salah satu bacaan nun mati/tanwin dalam ilmu tajwid. Hukum bacaan idgham bighunnah ini adalah saat ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bighunnah.

Adapun huruf idgham bighunnah ini ada empat, yakni huruf ya (ي), nun (ن), mim (م), dan wau (و). Saat menjumpai hukum bacaan idgham bighunnah, maka diwajibkan untuk membacanya dengan cara mendengung sepanjang dua harakat.

contoh bacaan idgham bighunnah di surat Al Zalzalah:

1. اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَاۙ

Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat,

2. وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَاۙ

Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya,

3. وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَاۚ

Dan manusia bertanya, “Apa yang terjadi pada bumi ini?”

4. يَوْمَىِٕذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَاۙ

Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya,

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/612/3186128//viral-cQZX_large.jpg
Viral! Wanita Tanpa Busana Diduga Hina dan Ludahi Al-Qur’an, Bareskrim Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184687//pemerintah-E1en_large.jpg
Menag: Tantangan di Era Post Truth Menuntut Pembaruan Metodologi Tafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/612/3183357//viral-Vvuc_large.jpg
Kisah Pahit ASN di Bengkulu, Dipecat Usai Videonya Injak Alquran Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183353//alquran-V4Zx_large.jpg
5 Contoh Bacaan Idgham Mimi, Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183058//alquran-FcEy_large.jpg
5 Contoh Mad Layyin dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/614/3182305//alquran-bRqM_large.jpg
5 Ayat Alquran soal Kepahlawanan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement