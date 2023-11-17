10 Contoh Bacaan Izhar di Juz 30 Alquran

KETAHUI 10 contoh bacaan izhar di Juz 30 Alquran sebagai acuan belajar ilmu tajwid. Secara bahasa, izhar artinya tegas atau jelas. Sementara menurut istilah, izhar adalah apabila nun sukun (ن) atau tanwin ( ـَــًـ , ـِــٍـ , ـُــٌـ ) bertemu dengan salah satu huruf izhar maka cara membacanya tegas atau jelas. Huruf izhar ada enam yaitu alif ( ا ), ha' (ح), kha' (خ), 'ain (ع), ghain (غ), dan ha' (ه).

Berikut adalah 10 contoh bacaan izhar di Juz 30 Al Quran menghimpun berbagai sumber:

1. QS Al-Falaq ayat 5

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

Penjelasan: Tanwin bertemu hamzah pada kata حَاسِدٍ إِذَا

2. QS Al-Lahab ayat 2

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

Penjelasan: Nun sukun bertemu ha pada kata عَنْهُ