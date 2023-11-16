10 Contoh Bacaan Ro Tafkhim dalam Alquran

ADA 10 bacaan ra tafkhim yang ada dalam Alquran perlu dipahami oleh umat muslim. Secara bahasa tafkhim itu berarti menebalkan. Sedangkan secara istilah, tafkhim berarti membaca atau membunyikan huruf hijaiyah dengan mulut yang sedikit dimajukan atau yang menjorok ke depan.

BACA JUGA: Surat Yasin Lengkap Bacaan Arab dan Artinya

Sesuai penjelasan tersebut, ra tafkhim berarti adalah hukum bacaan dimana kita harus membaca huruf ra dengan tebal. Huruf ra harus dibaca tebal (tafkhim) apabila huruf ra ini berada di awal ataupun tengah sebuah lafadz dan dalam beberapa keadaan tertentu.

BACA JUGA: 15 Contoh Bacaan Tarqiq dalam Alquran

Berikut okezone berikan 10 contoh bacaan ra tafkhim yang ada dalam Al Quran.

1. QS Al-Lahab ayat 4

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

Bacaan tersebut tergolong ra tafkhim karena terdapat huruf ra yang berharakat fathah.

2. QS An-Nashr ayat 1

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

Bacaan tersebut tergolong ra tafkhim karena terdapat huruf ra yang berharakat dhammah.