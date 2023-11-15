Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

15 Contoh Bacaan Tarqiq dalam Alquran

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |11:10 WIB
15 Contoh Bacaan Tarqiq dalam Alquran
Itulah 15 contoh bacaan tarqiq dalam Alquran. (Foto: Freepik)
A
A
A

INILAH 15 contoh bacaan tarqiq dalam Alquran. Tarqiq dalam ilmu tajwid secara bahasa memiliki arti menipiskan.

Dalam ilmu tajwid, tarqiq merupakan ungkapan untuk huruf yang ketika dibaca atau diucapkan maka akan menimbulkan gema di seluruh mulut.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Hanya ada dua huruf hijaiyah yang dibaca secara tarqiq atau ditipiskan, yaitu Lam (ل) dan Ra (ر). Jumlah ini jauh lebih sedikit dari tafkhim yang memiliki tujuh huruf.

Berikut ini penjelasan mengenai huruf Ra yang dibaca tarqiq di dalam Alquran, sebagaimana telah Okezone himpun: 

- Saat ada huruf Ra berharakat kasrah, maka harus dibaca tarqiq.

- Saat ada Ra mati setelah kasrah asli, dan setelahnya tidak ada huruf isti'la.

- Saat ada Ra sukun karena waqaf setelah ya' sukun.

- Saat ada Ra sukun karena waqaf jatuh setelah huruf sukun (selain ya), dan huruf sebelum huruf sukun berharakat kasrah.

- Saat ada Ra sukun setelah kasrah asli, setelahnya ada huruf isti'la, tapi munfashil (beda kalimah). 

Halaman:
1 2
