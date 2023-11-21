Madain Saleh, Kota Terkutuk di Arab Saudi Peninggalan Kaum Tsamud yang Pandai Memahat Gunung

MADAIN Saleh adalah kota terkutuk di Arab Saudi peninggalan kaum Tsamud. Diketahui bahwa mereka terkenal pandai memahat gunung hingga mampu membuat kota tersebut.

Madain Saleh dahulu menjadi kota yang dijauhi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Kota ini disebut-sebut sebagai tempat terkutuk yang dihuni kaum Tsamud.

Kaum Tsamud durhaka kepada Nabi Shaleh Alihissallam yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hukumannya, Allah Ta'ala menghancurkan kota itu dan orang-orangnya binasa seketika.

Sebagaimana telah Okezone himpun, Madain Saleh disebut juga dengan Al Hijr atau Hegra. Ini menjadi salah satu kota terkutuk yang diabadikan dalam Alquran.

Disebut terkutuk karena kota tersebut pernah diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat warganya menyembah berhala dan ingkar kepada Nabi Shaleh Alaihissallam.

Madain Saleh lokasinya berada dekat situs Al Ula, sekarang masuk Provinsi Madinah, Arab Saudi. Dikarenakan punya nilai sejarah tinggi, Hegra atau Madain Saleh diakui sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada 2008.