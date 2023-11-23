Cuma Modal Layangan, Abu Nawas Bisa Bangun Istana di Langit

ABU Nawas dicari-cari Baginda Raja. Ternyata sosok humoris dan cerdas itu sedang pergi mengembara.

Baginda Raja pun mengerahkan beberapa pasukan, tapi Abu Nawas tidak juga ditemukan. Sebab ketika pasukan berangkat mencari, Abu Nawas sudah pulang di rumahnya.

Mengetahui kabar dirinya dicari Raja, Abu Nawas segera datang ke istana. Raja kemudian menyampaikan keinginannya untuk membangun istana di langit.

"Kenapa Baginda Raja menginginkan itu?" tanya Abu Nawas, seperti dilansir nu.or.id.

"Raja-raja di negeri tetangga sudah mampu membangun istana-istana megah, Abu Nawas. Mungkinkah kita bisa membangun istana di langit?" ucap Raja.

"Kemungkinan itu selalu ada, Baginda Raja," kata Abu Nawas pede.

"Baiklah, kalau begitu saya minta bantuan kamu untuk membuatnya," ucap Raja.

Abu Nawas terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di langit. Jangankan membangun istana di awang-awang, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan.

Abu Nawas berpikir keras. Sampailah ia ingat dulu pernah bermain layang-layang. Inilah yang membuat dia girang.