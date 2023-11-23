Doa Berhenti PMO Menurut Islam dan Artinya

DOA berhenti PMO menurut Islam dan artinya bisa diketahui di sini. Doa ini dapat diamalkan untuk menghentikan tindakan tercela tersebut.

BACA JUGA: Doa Berhenti Kecanduan Nonton Film Dewasa Menurut Islam

PMO (pornografi, masturbasi, dan onani) adalah masalah serius yang dihadapi oleh banyak individu. Perbuatan ini tersebut termasuk dosa besar karena dapat menjerumuskan kedalam zina. Seseorang yang kecanduan PMO biasanya sulit berhenti.

Untuk mengatasi masalah tersebut, amalkanlah doa berhenti PMO menurut Islam dan artinya berikut ini.

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِى وَمِنْ شَرِّ بَصَرِى وَمِنْ شَرِّ لِسَانِى وَمِنْ شَرِّ قَلْبِى وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّى

Allahuma inni a'udzu bika min syarri sam'ii, wa min syarii basharii, wa min syarri qalbi, wa min syarri maniyyi

Artinya: “Ya Allah, aku meminta perlindungan pada-Mu dari kejelekan pada pendengaranku, dari kejelekan pada penglihatanku, dari kejelekan pada lisanku, dari kejelekan pada hatiku, serta dari kejelekan pada mani atau kemaluanku.” (HR. An-Nasa’i, no. 5446; Abu Daud, no. 1551; Tirmidzi, no. 3492. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Dalam Syarh Al-Gharib, maksud dari ‘kejelekan mani’ adalah kenakalan kemaluan. Doa tersebut memiliki arti meminta perlindungan kepada Allah SWT supaya terlindung dari perantara zinah seperti menyentuh, mencium, memandang, dan niat berzinah.