Doa Berhenti Kecanduan Nonton Film Dewasa Menurut Islam

INILAH doa berhenti kecanduan nonton film dewasa menurut Islam. Sangat penting diketahui umat manusia supaya terlepas dari perbuatan maksiat tersebut.

Dihimpun dari Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menyatakan bahwa amalan yang utama adalah banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa terhindar dari maksiat film dewasa atau porno. Di antara doa yang bisa diamalkan adalah doa yang disebutkan dalam hadits berikut ini:

Syakal bin Humaid pernah mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lantas ia meminta kepada beliau untuk mengajarkannya bacaan ta'awudz yang biasa ia gunakan ketika meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kemudian Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan doa dengan beliau memegang tanganku lalu beliau ajarkan, ucapkanlah:

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِى وَمِنْ شَرِّ بَصَرِى وَمِنْ شَرِّ لِسَانِى وَمِنْ شَرِّ قَلْبِى وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّى

Allahumma inni a’udzu bika min syarri sam’ii, wa min syarri basharii, wa min syarri lisanii, wa min syarri qalbii, wa min syarri maniyyi.

"Ya Allah, aku meminta perlindungan pada-Mu dari kejelakan pada pendengaranku, dari kejelakan pada penglihatanku, dari kejelekan pada lisanku, dari kejelekan pada hatiku, serta dari kejelakan pada mani atau kemaluanku)."

(HR An-Nasa'i nomor 5446; Abu Dawud: 1551; Tirmidzi: 3492. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan sanad hadis ini hasan)