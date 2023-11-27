Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Mualaf Joram van Klaveren sang Penulis Buku Anti-Islam Asal Belanda

Hantoro , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |14:01 WIB
Kisah Mualaf Joram van Klaveren sang Penulis Buku Anti-Islam Asal Belanda
Kisah mualaf Joram van Klaveren penulis buku anti-Islam asal Belanda. (Foto: YouTube Towards Eternity)
INILAH kisah mualaf Joram van Klaveren. Ia merupakan penulis buku anti-Islam sekaligus politikus terkemuka asal Belanda.

Dahulu Joram van Klaveren adalah anggota partai sayap kanan Belanda. Mulanya ia menulis buku anti-Islam, tapi kini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memutuskan menjadi mualaf.

Kisah mualaf Joram van Klaveren sang penulis buku anti-Islam asal Belanda. (Foto: YouTube Towards Eternity)

Dalam video viral yang diunggah kanal YouTube Towards Eternity terlihat Joram van Klaveren bercerita mengenai perjalanannya masuk Islam. Tidak disangka, video yang diunggah pada 15 september 2022 itu telah ditonton sebanyak 1,2 juta kali.

"Dahulu saya aktif secara politik untuk partai, menjadi anggota parlemen, dan saya memutuskan menulis buku anti-Islam," ucap Joram van Klaveren ketika diwawancarai.

"Selama menulis buku itu, saya menemukan banyak hal yang membuat pandangan saya berbeda tentang Islam," ujarnya. 

