HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Sakit Gigi, Abu Nawas Malah Dapat Pujian dari Tabib

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |05:29 WIB
Sakit Gigi, Abu Nawas Malah Dapat Pujian dari Tabib
Ilustrasi Abu Nawas sakit gigi. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas mendadak sakit gigi. Dia lalu berobat ke tabib. Kondisi Abu Nawas kali ini benar-benar sakit, bukan mencari-cari alasan untuk menghindari hukuman dari Baginda Raja.

Sebelum berangkat ke tabib tersebut, Abu Nawas memang memiliki kegelisahan karena kondisinya dianggap hanya intrik untuk mengelabui seseorang.

Ilustrasi Abu Nawas. (Foto: Istimewa/Okezone)

Tapi karena sakitnya sudah tidak kuat ditahan, Abu Nawas memaksakan diri memeriksanya ke tabib. Dia mengatakan kepada tabib, "Rahang saya sakit."

"Anda habis makan apa?" tanya si tabib, seperti dikutip dari nu.or.id

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Tabib sakit gigi Abu Nawas
