Kisah Mualaf Jemima Goldsmith Keturunan Yahudi Inggris Ternama

MARI menguak kisah mualaf Jemima Goldsmith alias Jemima Khan yang sangat penuh liku-liku kehidupan kelas atas. Dirinya merupakan keturunan elite Yahudi Inggris yang kemudian menjadi mualaf dan sukses membuat geger dunia.

Berdasarkan berbagai sumber, Rabu (29/11/2023), Jemima dilahirkan di London dengan nama Jemima Marcelle Goldsmith. Perempuan tersebut merupakan anak sulung dari pasangan kelas elite Inggris yaitu Lady Annabel Goldsmith dan Sir James Goldsmith.

Dia menempuh pendidikan di Old Vicarage Preparatory School. Kemudian dia belajar di sekolah ekslusif khusus wanita, Francis Holland School di pusat kota London, Graham Terrace.

Selanjutnya dia berkuliah di kampus ternama University of Bristol pada 1993. Dirinya mengambil jurusan Sastra Inggris walaupun akhirnya dia memilih berhenti kuliah saat menikah dengan Imran Khan pada tahun 1995.

Kemudian hari dia juga belajar di Studi Oriental dan Kajian Afrika di University of London di tahun 2003.

Pada masa lampau potret Jemima sering digunakan untuk mempromosikan kampanye program Unicef terutama dalam majalah fashion. Dia juga dikenal sebagai salah satu sahabat dari Putri Diana.

Jemima memiliki karier gemilang dalam industri media. Dia merupakan seorang editor di majalah Vanity Fair asal Inggris. Selain itu namanya juga tersohor bersama salah satu media legendaris Inggris, The New Statesman.

Keputusannya sangat kontroversial saat masuk Islam sebelum menikahi bekas pemain kriket dan dermawan asal Pakistan, Imran Khan. Suaminya tersebut pada kemudian hari berganti profesi dengan memasuki dunia politik.

Saat menjadi istri Imran, mereka memutuskan tinggal di Lahore, Pakistan. Bahkan Putri Diana sempat mengunjunginya.

Jemima awalnya disebut-sebut mempelajari Islam karena telah menjadi budaya suaminya yang sangat kental. Banyak yang menuduh dia mempelajari Islam karena sebuah kewajiban.

Namun seiring berjalannya waktu, Jemima Goldsmith mulai meyakini kebenaran dalam ajaran agama Islam