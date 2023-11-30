Benarkah Lubang Hitam Menarik Cahaya dan Benda-Benda di Langit? Ini Jawaban Alquran dan Sains

ALQURAN dan sains kembali mengungkap fakta-fakta terkait lubang hitam di langit. Blackhole ini dilaporkan memiliki medan gravitasi, sehingga semua benda yang di dekatnya bisa langsung tertelan masuk ke dalamnya.

Lubang hitam disebut seperti kuburan bagi benda-benda langit. Demikian dikutip dari buku "Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah.

Para ilmuwan mengatakan cahaya pun tidak bisa melarikan diri dari tarikan lubang hitam. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan mengamati lubang hitam, baik dengan mata telanjang maupun menggunakan teleskop.

Akan tetapi, manusia bisa mengenali dari karakternya. Lubang hitam berjalan di angkasa seperti sapu raksasa yang menyapu dan menyedot semua materi serta energi yang berada di jalurnya.