Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Benarkah Lubang Hitam Menarik Cahaya dan Benda-Benda di Langit? Ini Jawaban Alquran dan Sains

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |09:05 WIB
Benarkah Lubang Hitam Menarik Cahaya dan Benda-Benda di Langit? Ini Jawaban Alquran dan Sains
Ilustrasi Alquran dan sains mengungkap fakta-fakta tentang lubang hitam atau blackhole di langit. (Foto: Istimewa/nasa)
A
A
A

ALQURAN dan sains kembali mengungkap fakta-fakta terkait lubang hitam di langit. Blackhole ini dilaporkan memiliki medan gravitasi, sehingga semua benda yang di dekatnya bisa langsung tertelan masuk ke dalamnya.

Lubang hitam disebut seperti kuburan bagi benda-benda langit. Demikian dikutip dari buku "Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah.

Info grafis amalan di hari Jumat. (Foto: Okezone)

Para ilmuwan mengatakan cahaya pun tidak bisa melarikan diri dari tarikan lubang hitam. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan mengamati lubang hitam, baik dengan mata telanjang maupun menggunakan teleskop.

Akan tetapi, manusia bisa mengenali dari karakternya. Lubang hitam berjalan di angkasa seperti sapu raksasa yang menyapu dan menyedot semua materi serta energi yang berada di jalurnya. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/614/3084924/alquran-dan-sains-jelaskan-soal-proses-terjadinya-hujan-c5XdDQi51a.jpg
Alquran dan Sains Jelaskan soal Proses Terjadinya Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3079985/keajaiban-alquran-dan-sains-soal-proses-fotosintesis-YfnsNsKpKC.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains soal Proses Fotosintesis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/615/3077461/alquran-dan-sains-ungkap-gunung-bisa-bergerak-cepat-layaknya-awan-65GZBPSeDE.jpg
Alquran dan Sains Ungkap Gunung Bisa Bergerak Cepat Layaknya Awan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/614/3077418/terapi-bacaan-alquran-menyehatkan-tubuh-ilmu-sains-temukan-buktinya-B70WFUEWbQ.jpg
Terapi Bacaan Alquran Menyehatkan Tubuh, Ilmu Sains Temukan Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/330/3076310/keajaiban-alquran-dan-sains-ungkap-kehidupan-luar-angkasa-2bC7PbcPSu.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains Ungkap Kehidupan Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/621/3075328/mengerikan-ini-keadaan-permukaan-matahari-yang-diungkap-alquran-dan-sains-3Etx5VfLag.jpg
Mengerikan! Ini Keadaan Permukaan Matahari yang Diungkap Alquran dan Sains
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement