Baznas: Bantuan Rakyat Indonesia untuk Palestina Mencapai Rp91,6 Miliar

Baznas melaporkan hasil bantuan kemanusiaan rakyat Indonesia untuk Palestina. (Foto: Khusnul Khatimah/Okezone)

BAZNAS bersama para mitra menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi saudara-saudara di Palestina yang menjadi korban kezaliman zionis Israel.

Ketua Baznas Profesor Dr KH Noor Achmad mengatakan jumlah dukungan dana dari rakyat Indonesia untuk Palestina sejak 16 Oktober hingga saat ini telah mencapai Rp91.675.168.459.

Dana tersebut terdiri dari pengumpulan, titipan dari Baznas, lembaga amil zakat (LAZ), dan unit pengumpul zakat (UPZ).

Dana pengumpulan dukungan dari masyarakat Indonesia sejumlah Rp71.569.521.129. Dana titipan dari Baznas Rp8.002.296.282. Dana titipan LAZ Rp11.712.598.648. Titipan dari UPZ Rp390.752.400.

Bahkan masih terdapat sisa dana dari Solidaritas Dunia Islam (SDI) sekira Rp101 miliar. "Hingga saat ini masyarakat, LAZ, komunitas-komunitas tertentu, masih menghubungi kami,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

Ia mengungkapkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga turut menyerahkan bantuan kepada Baznas.

"MUI menyerahkan dana Rp3,5 miliar hasil dari aksi solidaritas Palestina di Monas yang diberikan kepada kami. Kemudian MUI memiliki dana yang seharusnya digunakan untuk rumah sakit di Kota Hebron Palestina sebesar Rp23 miliar yang dititipkan kepada kami. Dana tersebut masih akan terus menunggu," imbuhnya.