SERBA SERBI MUSLIM

Pakai Obat Bisikan, Abu Nawas Bisa Sembuhkan Pangeran yang Sakit Keras

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |05:05 WIB
Pakai Obat Bisikan, Abu Nawas Bisa Sembuhkan Pangeran yang Sakit Keras
Ilustrasi humor Abu Nawas. (Foto: YouTube Juha Official)
A
A
A

ABU Nawas suatu hari mendadak jadi tabib. Bermula dari orang-orang mendapati Pangeran yang sedang sakit keras.

Banyak tabib didatangkan ke istana untuk mengobati sang Pangeran, tapi tidak satu pun yang berhasil menyembuhkannya. Akhirnya pihak istana mengadakan sayembara bagi masyarakat.

Siapa saja yang bisa menyembuhkan pangeran akan mendapat hadiah dari Raja. Meskipun bukan seorang tabib, Abu Nawas mengajukan diri dan yakin bisa menyembuhkan pangeran.

"Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri," ucap Abu Nawas, dikutip dari nu.or.id, Selasa (5/12/2023).

Orang tua yang diinginkan Abu Nawas pun didatangkan oleh Raja. "Sebutkan satu per satu nama-nama desa di daerah selatan," pinta Abu Nawas kepada orang tua itu.

Ketika orang tua tersebut menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. 

Halaman:
1 2
