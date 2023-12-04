Inilah 7 Contoh Izhar Halqi di Surat Al Waqiah

SETIDAKNYA terdapat 7 contoh Izhar Halqi di Surat Al Waqiah yang perlu Anda ketahui. Izhar merupakan hukum tajwid yang berarti jelas atau terang dan masuk ke dalam hukum bacaan nun mati dan tanwin.

BACA JUGA: 10 Contoh Izhar Syafawi di Alquran Lengkap dengan Pengertiannya

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (5/12/2023), hukum tajwid Izhar terbagi ke dalam beberapa jenis. Salah satunya adalah Izhar Halqi. Hukum bacaan ini terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari huruf berikut, kha (ح), kho (خ), ain (ع), ghain (غ), ha (ه), dan hamzah (ء).

Cara membaca Izhar Halqi adalah dengan terang, jelas, pendek, dan suaranya tidak samar atau mendengung. Contoh bacaan Izhar Halqi bisa ditemukan dimana saja dalam Alquran, salah satunya adalah dalam Surat Al Waqiah.

Al Waqiah merupakan surat Makkiyah ke-56 dalam Alquran. Surat ini memiliki 96 ayat dan mengisahkan tentang datangnya Hari Akhir atau Hari Kiamat. Nah, berikut beberapa contoh hukum bacaan Izhar Halqi yang ditemukan dalam Surat Al Waqiah.

1 Surat Al Waqiah ayat 19

لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَۙ

Lā yuṣadda‘ūna ‘anhā wa lā yunzifūn(a).

Artinya: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.