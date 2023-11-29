10 Contoh Izhar Syafawi di Alquran Lengkap dengan Pengertiannya

INILAH 10 contoh izhar syafawi di Alquran. Izhar syafawi merupakan salah satu hukum tajwid dalam membaca ayat-ayat suci Alquran.

Izhar syafawi berasal dari kata "idzhar" yang artinya jelas dan "syafawi" yakni bibir. Hukum tajwid ini sangat penting diketahui kaum Muslimin.

Hukum Bacaan Izhar Syafawi

Seperti telah Okezone himpun, hukum bacaan izhar syafawi berlaku apabila bertemu dengan salah satu huruf mim mati dan ba huruf hijaiyyah selain huruf mim. Cara membaca izhar syafawi adalah jelas atau terang, tidak dengan ghunnah atau dengung.

Izhar syafawi harus dilafalkan dengan jelas pada bibir sambil menutup mulut. Hal ini dilakukan apabila mim sukun atau mim mati ( مْ ) bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba.

Jadi, huruf mim dalam hukum bacaan ini makhrajul hurufnya berada pada pertemuan bibir bagian bawah dan atas.