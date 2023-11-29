Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

10 Contoh Izhar Syafawi di Alquran Lengkap dengan Pengertiannya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |14:29 WIB
10 Contoh Izhar Syafawi di Alquran Lengkap dengan Pengertiannya
Ilustrasi contoh izhar syafawi di Alquran. (Foto: Freepik)
A
A
A

INILAH 10 contoh izhar syafawi di Alquran. Izhar syafawi merupakan salah satu hukum tajwid dalam membaca ayat-ayat suci Alquran.

Izhar syafawi berasal dari kata "idzhar" yang artinya jelas dan "syafawi" yakni bibir. Hukum tajwid ini sangat penting diketahui kaum Muslimin.

Info grafis amalan di hari Jumat. (Foto: Okezone)

Hukum Bacaan Izhar Syafawi

Seperti telah Okezone himpun, hukum bacaan izhar syafawi berlaku apabila bertemu dengan salah satu huruf mim mati dan ba huruf hijaiyyah selain huruf mim. Cara membaca izhar syafawi adalah jelas atau terang, tidak dengan ghunnah atau dengung.

Izhar syafawi harus dilafalkan dengan jelas pada bibir sambil menutup mulut. Hal ini dilakukan apabila mim sukun atau mim mati ( مْ ) bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba.

Jadi, huruf mim dalam hukum bacaan ini makhrajul hurufnya berada pada pertemuan bibir bagian bawah dan atas. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183353/alquran-V4Zx_large.jpg
5 Contoh Bacaan Idgham Mimi, Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183058/alquran-FcEy_large.jpg
5 Contoh Mad Layyin dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/614/3181481/alquran-anhC_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Ali Imran Ayat 1-5 Lengkap dengan Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/614/3181214/alquran-Evw2_large.jpg
5 Contoh Idgham Mimi dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/614/3170636/alquran-8PTq_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Al Hasyr Ayat 22-24 Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/614/3167398/alquran-wLqm_large.jpg
Hukum Tajwid Surat Az Zumar Ayat 39
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement