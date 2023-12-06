Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Catat, Ini Tanggal Pendaftaran hingga Seleksi CAT Petugas Haji 2024

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |18:06 WIB
Catat, Ini Tanggal Pendaftaran hingga Seleksi CAT Petugas Haji 2024
Ilustrasi tanggal pendaftaran hingga seleksi CAT petugas haji 2024. (Foto: Okezone)
KEMENTERIAN Agama merilis tanggal pendaftaran hingga seleksi computer based test (CAT) petugas haji 2024. Ini ditujukan untuk posisi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kelompok Terbang (Kloter) dan PPIH Arab Saudi. 

"Hari ini kami umumkan ke publik bahwa pendaftaran seleksi petugas haji untuk PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi akan segera dibuka. Proses pendaftaran akan berlangsung dari 7–17 Desember 2023," papar Direktur Bina Haji Ditjen PHU Arsad Hidayat di Jakarta, Selasa 5 Desember 2023, dilansir Kemenag.go.id.

Petugas haji. (Foto: MCH)

Berikut ini tanggal pendaftaran hingga seleksi petugas haji 2024, sebagaimana rilis Kemenag, dikutip pada Rabu (6/12/2023):

1. Pengumuman pelaksanaan seleksi PPIH Kloter dan Arab Saudi Tahun 1445H/2024M: 5 Desember 2023.

2. Pendaftaran seleksi PPIH tingkat kabupaten/kota: 7–17 Desember 2023.

3. Seleksi CAT tahap pertama tingkat kabupaten/kota: 21 Desember 2023. 

1 2
