Cerita Abu Nawas Lolos dari Hukuman Gantung Berkat 1 Pertanyaan

, Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |04:07 WIB

ABU Nawas hendak dihukum Baginda Raja. Tapi dengan kecerdikan akalnya, Abu Nawas selalu bisa meloloskan diri dari hukuman Raja maupun ancaman orang-orang jahat.

Singkat cerita, Abu Nawas terjebak sehingga harus dihukum. Dia terancam hukuman pancung atau hukuman gantung.

"Sebelum kami menghukummu, apa ada permintaan terakhir?" tanya Baginda Raja, dilansir nu.or.id.

"Ada Baginda, berikan saya kesempatan untuk memilih antara dihukum pancung atau dihukum gantung," jawab Abu Nawas.

"Baik, silakan," kata Baginda Raja.

"Saya pilih dihukum pancung," teriak Abu Nawas.