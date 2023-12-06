Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Cerita Abu Nawas Lolos dari Hukuman Gantung Berkat 1 Pertanyaan

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |04:07 WIB
Cerita Abu Nawas Lolos dari Hukuman Gantung Berkat 1 Pertanyaan
Ilustrasi kisah Abu Nawas lolos dari hukuman gantung. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas hendak dihukum Baginda Raja. Tapi dengan kecerdikan akalnya, Abu Nawas selalu bisa meloloskan diri dari hukuman Raja maupun ancaman orang-orang jahat.

Singkat cerita, Abu Nawas terjebak sehingga harus dihukum. Dia terancam hukuman pancung atau hukuman gantung.

Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas dan Baginda Raja. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

"Sebelum kami menghukummu, apa ada permintaan terakhir?" tanya Baginda Raja, dilansir nu.or.id

"Ada Baginda, berikan saya kesempatan untuk memilih antara dihukum pancung atau dihukum gantung," jawab Abu Nawas.

"Baik, silakan," kata Baginda Raja.

"Saya pilih dihukum pancung," teriak Abu Nawas. 

Halaman: 1 2
1 2
