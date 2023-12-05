Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Unik Banget! Abu Nawas Dapat Banyak Uang dari Gosok Balsam ke Gajah

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |04:06 WIB
Unik Banget! Abu Nawas Dapat Banyak Uang dari Gosok Balsam ke Gajah
Ilustrasi Abu Nawas dapat banyak uang dari gosok balsam ke gajah. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
ABU Nawas suatu hari berhasil menaklukkan hewan gajah yang sangat besar. Setelah dalam pertunjukan pertama gajah itu ditaklukkan Abu Nawas, si pemilik malu bukan kepalang. 

Hari berikutnya dia ingin menebus kekalahannya. Kali ini sang pawang melatih gajah miliknya bukan lagi menggeleng-geleng, bukan mengangguk-angguk.

Bahkan, dia mengancam akan menghukum berat gajahnya kalau sampai bisa dipancing penonton mengangguk-angguk, terutama oleh Abu Nawas. Tidak peduli apa pun pertanyaan yang diajukan.

Waktu yang dinantikan tiba. Kini para penonton yang ingin mencoba harus sanggup membuat gajah itu menggeleng-gelengkan kepala.

Seperti hari sebelumnya, para penonton tidak ada yang sanggup memaksa gajah tersebut menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang mencobanya, Abu Nawas maju, ia mengulang pertanyaan yang sama.

"Tahukah kau siapa aku?" Gajah itu mengangguk, dikutip dari nu.or.id.

"Apakah kau tidak takut kepadaku?" Gajah itu tetap mengangguk.

"Apakah kau tidak takut kepada tuanmu?" pancing Abu Nawas. 

