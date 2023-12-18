Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Israel Tangkap dan Interogasi Paksa Imam Masjid Al Aqsa dengan Tuduhan Menghasut

Maruf El Rumi , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |17:38 WIB
Israel Tangkap dan Interogasi Paksa Imam Masjid Al Aqsa dengan Tuduhan Menghasut
Imam Masjid Al Aqsa Syeikh Ekrima Sarbi.
A
A
A

ISRAEL menangkap dan melakukan interograsi secara paksa terhadap Imam Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur Syekh Ekrima Sabri. Menurut Hamza Qutina yag ditunjuk menjadi pengacara Sheikh Ekrima Sabri, kliennya dituduh melakukan penghasutan di Pusat Penahanan Moscovia di Yerusalem.

Peristiwa itu dimulai saat agen intelijen Israel menggerebek rumah Syekh Sabri pada 4 Desember. Israel kemudian melarang dia bepergian. “Sabri diperiksa atas tuduhan penghasutan di Pusat Penahanan Moscovia di Yerusalem,” kata Hamza Qutina dalam pernyataan yang dikutip Anadolu Agency.

Selama puluhan tahun, Syekh Sabri menjadi pengkritik keras pendudukan Israel di wilayah Palestina. Syekh Sabri telah memberikan khotbah Jumat di Masjid Al-Aqsa sejak tahun 1973.

Sikap tegas itu sudah diperlihatkan saat menjadi mufti Yerusalem dan wilayah Palestina pada tahun 1994 hingga 2006. Tindakannya tersebut membuat, khatib berusia 84 tahun itu beberapa kali ditahan Israel dan dilarang memasuki Masjid Al-Aqsa selama beberapa bulan. Terakhir terjadi beberapa bulan sebelumnya.  

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/614/3047085/israel-larang-imam-besar-syekh-ekrima-sabri-masuk-masjid-al-aqsa-selama-6-bulan-xKttWGkp7k.jpg
Israel Larang Imam Besar Syekh Ekrima Sabri Masuk Masjid Al-Aqsa Selama 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/614/3043659/imam-besar-masjid-al-aqsa-ditangkap-polisi-israel-setelah-pimpin-sholat-ghaib-untuk-ismail-haniyeh-HTQgT4lhRM.jpg
Imam Besar Masjid Al-Aqsa Ditangkap Polisi Israel Setelah Pimpin Sholat Ghaib untuk Ismail Haniyeh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/618/2941448/doa-masuk-masjidil-aqsa-beserta-keutamaannya-psPTC6lAL4.jpg
Doa Masuk Masjidil Aqsa Beserta Keutamaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/19/614/2904393/kisah-ustadzah-halimah-alaydrus-pegang-batu-nabi-di-masjidil-aqsa-wanginya-tidak-bisa-hilang-AYSIwFcj8X.jpg
Kisah Ustadzah Halimah Alaydrus Pegang Batu Nabi di Masjidil Aqsa, Wanginya Tidak Bisa Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/14/614/2798634/8-fakta-istimewa-masjid-al-aqsa-salah-satunya-jadi-kiblat-pertama-umat-islam-gq3Kw2mYED.jpg
8 Fakta Istimewa Masjid Al Aqsa, Salah Satunya Jadi Kiblat Pertama Umat Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/21/614/2785008/jelang-ramadhan-2023-kaum-muslimin-bersihkan-masjidil-aqsa-5CkQBcMO6a.jpg
Jelang Ramadhan 2023, Kaum Muslimin Bersihkan Masjidil Aqsa
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement