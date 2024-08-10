Israel Larang Imam Besar Syekh Ekrima Sabri Masuk Masjid Al-Aqsa Selama 6 Bulan

Imam Besar Syekh Ekrima Sabri dilarang polisi Israel masuk Masjid Al-Aqsa selama enam bulan. (Foto: Istimewa/Anadolu Agency)

POLISI Israel melarang Imam Besar Syekh Ekrima Sabri (85) masuk ke Masjid Al-Aqsa selama enam bulan. Ini buntut dari Syekh Sabri yang memimpin sholat ghaib untuk tokoh Palestina sekaligus pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh.

Dikutip dari laman Anadolu Agency, Sabtu (10/8/2024), polisi Israel mengeluarkan larangan masuk ke Masjid Al-Aqsa untuk Imam Besar Syekh Ekrima Sabri itu pada hari Kamis kemarin. Demikian diungkapkan pengacaranya Khaled Zabarka.

"Syekh Sabri dilarang memasuki masjid selama enam bulan," kata Zabarka dalam sebuah pernyataan. Sementara itu, belum ada konfirmasi dari Kepolisian Israel.

Syekh Ekrima Sabri sempat ditahan oleh polisi Israel pada hari Jumat pekan lalu setelah menyatakan turut berkabung atas wafatnya Ismail Haniyeh yang dibunuh di Teheran, Iran, pada 31 Juli 2024 setelah menghadiri upacara pelantikan presiden baru Iran.