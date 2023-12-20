5 Faedah Senyum, Salah Satunya Sedekah Paling Mudah

Ilustrasi faedah senyum menurut ajaran Islam. (Foto: Shutterstock)

KETAHUI faedah senyum berikut ini menurut ajaran Islam. Adapun senyum adalah hal yang paling mudah dilakukan untuk menebar kebaikan.

Senyum kepada siapa saja merupakan bentuk kebaikan. Terkadang kebencian yang tersembunyi dalam diri seseorang akan mencair atau bahkan sirna dengan adanya senyuman.

Ustadz Imam Abu Abdillah dalam sebuah kajian menyebutkan senyum mungkin selama ini sesuatu yang kadang diremehkan banyak orang.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jangan engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria." (HR Muslim dari Abu Dzar Radhiyallahu anhu)

Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad sahih dari sahabat Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

"Senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah." Sehingga, sangat sering Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam tersenyum kepada para sahabat.