Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

5 Faedah Senyum, Salah Satunya Sedekah Paling Mudah

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |18:20 WIB
5 Faedah Senyum, Salah Satunya Sedekah Paling Mudah
Ilustrasi faedah senyum menurut ajaran Islam. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KETAHUI faedah senyum berikut ini menurut ajaran Islam. Adapun senyum adalah hal yang paling mudah dilakukan untuk menebar kebaikan.

Senyum kepada siapa saja merupakan bentuk kebaikan. Terkadang kebencian yang tersembunyi dalam diri seseorang akan mencair atau bahkan sirna dengan adanya senyuman.

Ilustrasi faedah senyum. (Foto: Shutterstock)

Ustadz Imam Abu Abdillah dalam sebuah kajian menyebutkan senyum mungkin selama ini sesuatu yang kadang diremehkan banyak orang.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jangan engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria." (HR Muslim dari Abu Dzar Radhiyallahu anhu)

Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad sahih dari sahabat Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

"Senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah." Sehingga, sangat sering Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam tersenyum kepada para sahabat. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/614/3154253/sedekah-Icvs_large.jpg
3 Perbedaan Zakat dan Sedekah, Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/330/3153898/sedekah-kPp8_large.jpg
Kapan Waktu yang Tepat untuk Sedekah agar Dapat Pahala Paling Besar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/614/3126019/senyum-ICsx_large.jpg
Cara Sedekah Ramadhan Tanpa Harta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/614/3119286/sedekah-m058_large.jpg
Sedekah yang Paling Disukai Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/330/3094028/bolehkan-sedekah-diposting-ke-media-sosial-MpnWax4mHe.jpeg
Bolehkah Sedekah Diposting ke Media Sosial?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/614/3054534/jangan-dilewatkan-ini-keutamaan-besar-sedekah-jumat-bPrAwB5iit.jpg
Jangan Dilewatkan, Ini Keutamaan Besar Sedekah Jumat
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement