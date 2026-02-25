2 Rukun Puasa Ramadhan yang Wajib Umat Muslim Ketahui

JAKARTA – Berpuasa di bulan Ramadhan adalah ibadah yang wajib dijalankan umat Muslim yang telah baligh dan berakal. Untuk memenuhi kewajiban ini, seorang Muslim perlu mengetahui rukun puasa Ramadhan, sehingga amal yang fardu ini sah dan diterima Allah SWT.

Pengertian Rukun Puasa

Melansir NU Online, rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi agar untuk keabsahan sebuah ibadah dan bila ditinggalkan maka ibadah yang dilakukan menjadi tidak sah.

مَعْنَي الرُّكْنِ: رُكْنُ الشَّيْءِ مَا كَانَ جُزْءاً أَسَاسِيًّا مِنْهُ كَالْجِدَارِ مِنَ الْغُرْفَةِ

Artinya: “Ma’na rukun adalah sesuatu yang menjadi bagian dasar dari sesuatu, seperti tembok yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah bangunan.” (Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, Al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imâm al-Syâfi’i, [Al-Fithrah, Surabaya: 2000), juz I, halaman 129)

Jadi, rukun puasa Ramadhan adalah hal-hal yang harus dilakukan agar puasa yang dilakukan menjadi sah.

Rukun Puasa Ramadhan

Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qarib menjelaskan bahwa rukun puasa Ramadhan, antara lain; niat, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa.

1. Niat pada Malam Hari

Rukun yang pertama adalah membaca niat melakukan ibadah puasa Ramadhan pada malam hari. Adapun niat puasa Ramadhan sebagaimana berikut: