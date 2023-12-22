Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Hari Ibu 2023, Kenapa Rasulullah Sampai 3 Kali Memerintahkan Memuliakan Ibu?

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |10:22 WIB
Hari Ibu 2023, Kenapa Rasulullah Sampai 3 Kali Memerintahkan Memuliakan Ibu?
Ilustrasi momen Hari Ibu 2023 mengetahui kisah Rasulullah tiga kali memerintahkan memuliakan ibu. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

TANGGAL 22 Desember ini bertepatan dengan momen Hari Ibu 2023. Berhubungan dengan peristiwa tersebut, mari mengetahui kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam sampai tiga kali memerintahkan sahabatnya untuk memuliakan ibu dibanding ayah. 

Dalam ajaran agama Islam, ibu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Pasalnya, ibu merupakan orang yang mengandung, melahirkan, menyusui, hingga mendidik anak-anaknya.

Info grafis sejarah Hari Ibu. (Foto: Okezone)

"Ibu disebut madrasatul ula, sekolah pertama yang mengajari manusia," ungkap Ustadz Faozan Amar dalam tausiyahnya yang diterima Okezone.

Oleh karena itu, lanjut dia, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan kepada umat Islam untuk selalu menghormati ibu. Bahkan, Rasulullah sampai tiga kali menyebutnya baru kemudian ayah. 

Halaman:
1 2
