HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ini Hikmah Luar Biasa Menjaga Persahabatan karena Allah Ta'ala

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |18:26 WIB
Ini Hikmah Luar Biasa Menjaga Persahabatan karena Allah Ta'ala
Ilustrasi hikmah menjaga persahabatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

MENJAGA persahabatan memiliki hikmah luar biasa besar. Setiap umat manusia mempunyai relasi yang kuat yang selalu dirawat. Hendaknya menjaga persahabatan itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dikutip dari Kelas UFA, Ustadz Dr Firanda Andirja Lc MA menjelaskan hikmah menjaga persahabatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anugerah yang tidak bisa dibeli oleh materi.

Ilustrasi hikmah menjaga persahabatan. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

Hal itu adalah murni anugerah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada hamba-hambaNya yang beriman.

Namun, persahabatan tanpa cela adalah hal yang mustahil. Patut diingat juga persahabatan merupakan cara bisa menjaga hubungan dengan saling berlapang dada ketika menghadapi suatu masalah. 

Halaman:
1 2
