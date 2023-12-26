Ini Hikmah Luar Biasa Menjaga Persahabatan karena Allah Ta'ala

MENJAGA persahabatan memiliki hikmah luar biasa besar. Setiap umat manusia mempunyai relasi yang kuat yang selalu dirawat. Hendaknya menjaga persahabatan itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dikutip dari Kelas UFA, Ustadz Dr Firanda Andirja Lc MA menjelaskan hikmah menjaga persahabatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anugerah yang tidak bisa dibeli oleh materi.

BACA JUGA: Gus Baha Cerita Nabi Musa Merasa Paling Dekat dengan Allah Beserta Hikmahnya

BACA JUGA: Kisah Nabi Nuh Singkat dan Hikmahnya

Hal itu adalah murni anugerah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada hamba-hambaNya yang beriman.

Namun, persahabatan tanpa cela adalah hal yang mustahil. Patut diingat juga persahabatan merupakan cara bisa menjaga hubungan dengan saling berlapang dada ketika menghadapi suatu masalah.