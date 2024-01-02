Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Viral 3 Bocah Khusyuk Sholat Berjamaah, Gerakannya Tumaninah Bikin Kagum Netizen

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |20:02 WIB
Viral 3 Bocah Khusyuk Sholat Berjamaah, Gerakannya Tumaninah Bikin Kagum Netizen
Viral tiga bocah khusyuk sholat berjamaah di masjid. (Foto: Instagram @unikinfold)
A
A
A

VIRAL 3 bocah khusyuk melakukan sholat berjamaah di sebuah masjid. Aksi para bocah tersebut pun menjadi perbincangan warganet di linimasa media sosial, terutama karena gerakannya yang tumaninah.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @unikinfold, tampak dua bocah sedang mengikuti gerakan sholat temannya yang menjadi imam di depannya.

Viral tiga bocah khusyuk sholat berjamaah di masjid. (Foto: Instagram @unikinfold)

Layaknya imam terpilih, bocah itu mengenakan pakaian rapi dengan atasan koko panjang, begitupun celananya.

Kedua bocah lainnya menjadi makmum dengan menggunakan kaus lengan pendek serta celana panjang. Dengan tertib, para bocah tersebut mengikuti gerakan sang imam dengan khusyuk. 

1 2
