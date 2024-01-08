Cerita Lucu Abu Nawas Luluh Lantakkan Istana Raja Gara-Gara Seekor Lalat

ABU Nawas meluluh-lantakkan istana Baginda Raja hanya gara-gara seekor lalat. Bermula ketika Raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas tertanam harta karun melimpah.

Ketika matahari terbit, Baginda Raja langsung memerintahkan para pengawal menggali tanah di rumah Abu Nawas. Sosok humoris dan istrinya itu pun kebingungan karena rumahnya hancur akibat penggalian tersebut.

"Ada apa ini? Kenapa rumahku dihancurkan?" ucap Abu Nawas terkaget-kaget, dilansir nu.or.id.

"Tadi malam Raja bermimpi di bawah rumahmu terpendam emas dan permata yang tidak ternilai harganya," jelas salah seorang pengawal.

BACA JUGA: Abu Nawas Gagal Ditipu 2 Penjahat Berkat Mimpi Bertemu Nabi Daud

Tetapi setelah mereka terus menggali ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Raja juga tidak meminta maaf kepada Abu Nawas, apalagi mengganti kerugian.

Abu Nawas dan istrinya hanya termenung dan sangat kesal atas perbuatan Raja. Tapi apa daya, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Abu Nawas sampai tidak doyan makan. Makanan yang dihidangkan istrinya didiamkan begitu saja sampai basi.