Muncul Fenomena Nebula di Luar Angkasa, Alquran dan Sains Jelaskan Penyebabnya

ALQURAN dan sains jelaskan munculnya fenomena nebula di luar angkasa. Para ilmuwan menemukan fenomena alam berupa nebula di langit atas bumi.

Nebula sebenarnya merupakan sekelompok bintang di langit yang terlihat seperti kabut atau gas dan mengeluarkan cahaya. Namun ternyata, hal ini sudah lama diungkapkan dalam kitab suci Alquran.

Dijelaskan di buku "Sains Dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah, pada 31 Oktober 1990, salah satu badan antariksa terbesar di dunia melalui laman resminya memperlihatkan gambar yang dicitrakan oleh teleskop raksasa.

Orang yang melihat gambar tersebut secara sekilas tidak akan ragu bahwa itu adalah gambar bunga mawar berwarna jingga dengan daun-daunnya yang berwarna merah keungu-unguan, dikelilingi daun-daun kecil berwarna hijau muda.

Di tengah-tengah objek itu terdapat kelopak berwarna biru. Bunga ini merupakan gambar ledakan sebuah bintang raksasa bernama Cat's Eye Nebula yang berjarak 3.000 tahun cahaya dari Planet Bumi.

Fenomena nebula baru ditemukan manusia saat ini ketika mengandalkan teknologi teleskop luar angkasa yang canggih. Dalam kitab suci Alquran rupanya telah diungkap terkait fenomena ini.